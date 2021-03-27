行政院副院長沈榮津今天回台南參加母校台南高工80周年校慶。(曹婷婷攝)

行政院副院長沈榮津今天回台南參加母校台南高工80周年校慶。(曹婷婷攝)

行政院副院長沈榮津今天回台南參加母校台南高工80周年校慶，55年前入學的他是第58屆電工科畢業生，他回憶當年畢業的上班第一天，就被考試要修理壞掉的醫院冷氣空調，「感謝學校扎實培育，讓我第一天上班通過考驗。」

沈榮津今早參加台南高工校慶，洋洋灑灑致詞26分鐘，之後也體驗搭乘自駕車，他說，行政院周四已經通過數位組織部改造計畫，成立數位發展部，未來將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等5大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，加速促進國家數位轉型、做好資安維護工作，期勉學弟妹求學階段涉獵高科知識，為未來做好準備。

他說，今天回到母校就想起55年前求學情況，他也利用這個機會感謝母校培育，回憶當時一畢業就在校長介紹下到奇美前院前身的逢甲醫院工務部上班，上班第一天用帆布袋裝著棉被、簡單行李報到，一到醫院大門口就被告知當天是勞保局要決定醫院有沒有資格辦勞保業務的重要日子，偏偏醫院冷氣壞掉，他憑著在學校學到的技能，當場檢查儀表線路，發現是離職員工用衛生紙把空調系統控制線路塞住，他感謝學校培育，第一天上班就通過考驗。

沈榮津也感謝母校陪工業界校友在各領域為國家經濟發展做出貢獻，包括奇美集團創辦人許文龍、誠品書店創辦人吳清友等，兩人創業有成後都回饋社會，從這裡看得出來學校對於發展國家所需人才做出卓越貢獻。

他也向大家闡述政府這年在產業、經濟發展的所做所為，也讓學弟妹們掌握未來產業發展方向，提早為進入職場做好準備。他提到包括美中貿易戰，政府啟動歡迎台商回台投資方案、根留台灣企業投資、中小企業投資，為台灣帶來1兆2000億元投資，把過去台商外流的窟窿都補回來，這一波也把高階產業移回台灣，促成台灣產業升級轉型。

另外，他也細數疫情爆發後，政府超前部署口罩國家隊、防疫措施等，感謝國人配合防疫，讓全世界看到台灣是最安全的地方，政府也啟動防疫、紓困、振興計畫，讓世界看到台灣既安全也有經濟實力。

(中時 )