藻礁公投獲得逾70萬份連署書，日前送進中選會後，藻礁公投聯盟日前與農委會主委陳吉仲見面，部份外界人士質疑「摸頭」，但藻礁公投領銜人潘忠政今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問時表示，近期環團已著手編寫教案、預計近日完成，擬在4月底前完成志工培訓，5月開始宣講。

潘忠政表示，教案內容包括生態、法律、能源轉型等部分，如生態已邀請學者撰寫、法律的部分則邀請律師，也會針對各種質疑的回應資料等弄清楚，預計4月底前完成志工培訓，5月底開始宣講。

至於昨天傳出行政院長蘇貞昌邀集副院長沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等人討論評估「三接外推方案」，被視為對環團釋出善意，但潘忠政說，公投主文是要求三接遷離大潭藻礁，僅有達成公投主文的內容才是真正的善意，況且也曾有研究指出「距離岸邊3至5公里處可能作有藻礁」，所謂的善意可能仍對藻礁有誤解。

(中時 )