1名網友在Instagram發現有高中生在校園為同學慶生，竟是拿寶特瓶裝「尿」潑對方；影片中7名男同學朝1名男子潑4次，從原本自來水變成尿液，最後1次還潑出不知名的「淺咖啡色」液體，潑完後還拿瓶子直接砸對方，讓網友痛批「現在的高中生太瞎了！竟然在學校公用廁所拿水桶裝尿潑人，弄得整間廁所都是尿」。

影片中幾名男高中生將大型寶特瓶的前端剪開，疑似先是裝自來水朝1名男同學潑，對方則赤裸上半身、下半身僅穿內褲被潑水；接著一行人拿寶特瓶裝著「淡黃色」的尿液朝對方潑，第2次潑尿時還可以明顯看見顏色更深，第3次時顏色還呈現「土黃色」，無法明確判別混雜什麼液體，影片中寫有文字註記「7個人的尿」、「XXX還是溫的」，離譜的是他們潑完後還把寶特瓶、水桶直接砸向對方，行徑可惡至極。

1名網友在Instagram發現有高中生在校園為同學慶生，竟是拿寶特瓶裝「尿」潑對方。（圖／翻攝自爆料公社）

該影片疑似是某校高中生為同學慶生的影片，影片事後由被潑尿的當事人PO上Instagram的限時動態，被網友看到後轉PO到爆料公社上投訴；該網友在爆料公社表示，「現在的高中生太瞎了！竟然在學校公用廁所拿著公用水桶裝尿潑人來慶生？還是整桶整桶地潑！弄得整間廁所都是尿，一點公德心都沒有！」

許多網友則留言說，「太誇張八，根本不是在慶生，應該是霸凌」、「這生日也玩太過頭了」、「要玩也不應該在學校廁所」、「最後一次潑的奶茶色液體是什麼？好恐怖」、「開玩笑也應該適可而止」。

(中時新聞網)