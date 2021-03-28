一位大班家長卻看見班級拍畢業照通知單上鏡特別叮嚀「記得穿內褲」，對此相當不解。(摘自爆廢1公社)

畢業是人生重要的里程碑，多數家長都希望孩子能透過畢業照留下記錄。不過，近日一位大班家長卻看見班級拍畢業照通知單上鏡特別叮嚀「記得穿內褲」，對此相當不解。過來人卻坦言，還真的很多小朋友都忘記穿。

這位家長在臉書社團《爆廢1公社》上表示，就讀大班的女兒即將畢業，近日學校正在替孩子們籌劃拍攝畢業照，不過，原PO卻在女兒的畢業照通知單上看到學校竟特別提醒「記得穿內褲」，不禁訝異直呼，「所以前幾屆是？」

貼文一出，不少過來人直言，「真的很多人不穿內褲的...」一位曾經擔任過幼教老師的網友指出，這真的不誇張，過去不管再怎麼提醒，就是有人家的孩子會忘記穿內褲。「因為要換衣服所以要記得穿內褲！不然脫掉褲子都被看光了。」

網友解釋，由於孩子拍攝時要換造型服，會脫到只剩內褲，若有人沒穿內褲，攝影公司便會在意他們的服裝有可能被弄髒，導致需重新清洗或是報廢，有些攝影公司甚至還會要求參與拍攝幼兒都必須穿著內褲。

(中時新聞網)