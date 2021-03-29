長年在大陸工作的碩士男，2018年9月間返家幫子女使用電腦播放卡通，赫見妻子與另外4名學歷高中、高職、碩士、高中的男子親密對話以及照片，包括性行為次數、身體反應狀況、避孕等，憤而提告並求償350萬，士林地院審結，交往時間最長的「小王」賠償最多，判決妻子與4名小王須分別負起連帶賠償責任，共賠償碩士男45萬元，可上訴。

碩士男主張，他與妻子2006年結婚，長年往返大陸，某次在台陪伴小孩時，以家中電腦播放卡通，赫見發現妻子在他努力工作之際外遇偷情，自2013年4月起，陸續與高中、高職、碩士、高中學歷的4名「小王」交往並發生性關係，分別有70次以上、1次、2次、1次性行為。

對話紀錄顯示，妻子與高中學歷男子討論接吻、性行為的過程、次數或有性暗示或性幻想的文字，2017年間又依偎在另一名裸露上半身的男子身旁。

但妻子與4名小王共同委任律師主張，證據取得不合法，且無法證明雙方有發生性行為，且資料經過變造等主張，但判決指出，碩士男取得對話紀錄、照片的方式，與妻子、小王的隱私權，碩士男並無踰越比例原則，且對話紀錄多是數年前的資料，難以變造。

判決指出，侵害配偶權不以通姦行為為限，逾越結交普通朋友等一般社交行為的不正常行為，就算破壞婚姻，構成侵害配偶權利的侵權行為。並依侵權時間長短、程度以及小王的社經地位，判決妻子需與小王須負起連帶賠償責任，分別賠償35萬、3萬、5萬、2萬元。

(中時 )