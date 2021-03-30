健保署公布108年全台領健保逾新台幣2億元的醫療院所財報，林口長庚醫院年賺72億元蟬聯全台最賺錢醫院，其次為高雄長庚醫院近60億元、台大醫院24億元。

根據健保法規定，凡是請領健保費用超過一定門檻的醫療院所須公布財報，並分階段調降公布門檻，民國102年至106年公布財報門檻為4億元，107年首度降至2億元，首見基層診所上榜。

衛生福利部中央健康保險署今天公布民國108年醫院財務報告，全台領取健保費逾2億元的院所共有223家，包括醫學中心19家、區域醫院81家、地區醫院120家、基層診所3家，223家醫療院所領取健保總金額高達4438億元。

整體財務報告顯示，108年最賺錢醫院同樣由林口長庚醫院蟬聯首位、年賺72.22億元，第2至5名依序為高雄長庚醫院59.81億元、台大醫院24.46億元、桃園長庚醫院21.49億元、中國醫藥大學附設醫院19.75億元；去年第5名的台北榮民總醫院今年則掉至第7名，收入從前一年的19.65億元銳減為13.56億元。

若單看醫務收入，則由中國附醫年賺16.27億元居冠，2至5名依序為台大醫院14.24億元、高醫附醫9.38億元、高雄大同醫院5.96億元、台北市立聯合醫院5.87 億元；前一年位居前5名的北醫附醫這次排名第7名，收入從5.81億元略縮水至5.33億元。（編輯：陳仁華）1100330

(中央社)