總統蔡英文的論文爭議案從2019競選總統期間延燒至今，今(31)日台北地檢署依妨礙名譽起訴資深媒體人彭文正，但同時遭蔡英文提告的台大法律系名譽教授賀德芬、教授林環牆兩人則因罪嫌不足、不起訴；彭文正消息挨告引發網友討論，不少人驚問，國家機器真的動起來了？！

北檢去年10月首次傳喚賀、彭。彭在多名聲援者陪同下到北檢應訊，至於賀則拒絕出庭，揚言要檢察官拘提她出庭。面對媒體詢問，彭引述聖經的話，「願公義行在天上，如同行在地上」，支持群眾大喊「彭文正加油」，彭文正則向媒體及群眾說「謝謝大家」。

彭文正因不斷在YouTbe頻道「政經關不了」中，評論與蔡英文論文案相關的內容，且一再爆料、質疑蔡英文的學歷、論文，檢方認為該節目內容多次使用未經合理查證言論，將彭文正起訴。

彭文正遭起訴妨害名譽，引發網友討論，表示「我看搞不好蔡英文被法院認證的機會很大」、「國家機器動起來了」、「女皇的貞操，懷疑不得」、「缺水問題解決在哪？為什麼蔡政府忙著批鬥人民」、「有政府會告人」、「原來連質疑都會被告，罵政府首長各位請小心了」。但也有網友指出，「彭文正這樣也算是求仁得仁吧」、「得償所望」、「又可以做幾百集節目了，嘻嘻」、「還要鬧多久」、「有人還卡在2019，好誇張喔」。

針對論文案，府方曾嚴正澄清，指特定人士抹黑總統以特權方式取得學位，事實上當年蔡英文總統並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡英文護航。蔡作為總統，對於無根據的指控已超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望就此讓荒謬無意義的質疑止息。

(中時新聞網)