台鐵太魯閣號出軌釀重大傷亡，台灣民意基金會董事長游盈隆今天點出肇事的三大關鍵，呼籲政府一定要痛定思痛，徹底釐清整起事故發生的原因，不是總統一句「我聽到了」就能解決；也不是交通部長下台就能交代。用最快速度釐清原因，對社會有交代，是當前最重要的事。東部資源少得可憐，更應大大檢討。

游盈隆今（5日）在臉書發文表示，太魯閣號重大事故發生已過72小時，行政院運安會以「太魯閣號與山洞的對撞」形容，同時認為這是造成此次死傷慘重的原因，據相關單位目前公布的最新資訊，有三項較為關鍵：

第一、肇事工程車大約在09:13--09:28這段時間不知何故從山坡溜下來，躺在軌道上；這是最離奇的部分，有可能是蓄意的嗎？

第二，第408車次太魯閣號司機看到工程車時，只剩250公尺，反應時間不到7秒，大約就是從1數到7，列車就衝撞到工程車，比鐵達尼號發現冰山而後撞擊冰山的時間快不知多少倍。

第三，太魯閣號司機袁淳修，第一時間先鳴笛再煞車，但因煞車需600公尺距離，所以，不到7秒直接衝撞工程車，再撞進隧道內，乘客完全沒有時間作撞擊準備。

游盈隆認為，至於衝進隧道內的實際狀況，車廂如何與山壁碰撞，乘客遭遇何種狀況，都需運安會進一步對外說明。重大事件的發生，一定有近因，也有遠因，牽涉的是複雜的歷史因果；政府一定要痛定思痛，虛心誠心面對，徹底釐清整起事故成因，不是總統一句「我聽到了」，就能解決；也不是交通部長林佳龍下台，就能交代。

「用最快速度釐清事故發生原因，對社會有交代，是當前最重要的事」，但游盈隆直言，中央政府不分藍綠，長期重西輕東，國家資源不成比例用在北部、西部、南部，相較之下用在東部的資源少得可憐，更應大大檢討。游感嘆，政黨輪替，是台灣民主的重要指標；不少東部民眾因此引頸企盼「轉型正義」，期待「東部優先」，但經歷三次政黨輪替執政，結果還是一樣，只能無語問蒼天。

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(中時新聞網)