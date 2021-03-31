新冠疫情帶動在家健身需求大幅飆漲，健身器材廠喬山(1736)、岱宇(1598)2020年獲利繳出漂亮的成績單，2021年全球健身房復甦，蓄勢待發，喬山今年在新產品、通路及越南工廠的加入，業績及毛利可望提高，岱宇旗下各品牌接單仍保持高檔水準，兩家業者今年營運皆看俏。

全球會員數最多的星球健身房(Planet Fitness)，在疫情嚴重的狀況下會員流失率僅6.3%。2021年1月起更開始見到會員陸續回流，會員人數開始呈現正成長。英國The Gym Group調查，其97%的會員表示疫情和緩後會再回到健身房運動，其中有75%表示經此一事，會更重視運動健身。各項訊息皆顯示疫情後的健身房產業將會逐步回到以前的水準，持續成長。

目前全球疫苗陸續施打，疫情逐漸和緩下，喬山預估商用營收從第2季開始會回復到年增的狀況，至於在家用市場方面，雖預估全球家用市場下半年成長開始趨緩，但喬山在前一年布局的家用產品及通路，將會持續發酵。喬山計畫持續發展數位內容事業，強化產品競爭優勢，推廣現有互動式產品至更多國家，越南廠二期工程將在今年啟動，並計畫於旺季前投產，成為家用產品線的助力。

展望2021年，岱宇看好旗下各品牌接單表現隨著客戶需求高漲而保持良好水準，包括XTERRA品牌仍採取多產品線佈局，目前主要電商客戶Amazon已積極協調預定今年上半年產能，其次，SPIRIT品牌訂單能見度隨著北美經銷商拉貨需求而同步推升至今年下半年等，集團營運可望更上層樓。

喬山2020年營收283.6億台幣，稅後淨利7.5億台幣，歸屬母公司業主權益6.8億元，每股純益2.24元。岱宇2020年合併營收為131.24億元、稅後淨利13.18億元、每股稅後盈餘為11.69元。

(時報資訊)