路透社表示，中國大陸正在考慮建立新的證券交易所，以吸引海外掛牌公司交易。同時藉此，也可增加全球股市影響力。中國國務院已要求證監單位著手研究，打造一個全新交易環境，讓已在香港以及美國等海外市場上市的中國大陸業者回流，以及像蘋果與特斯拉等國際大公司掛牌。

目前中國大陸這項政策尚未正式出台，相關推出時間與交易地點都還沒確定。不過，中美各方面角力下，日前也傳出，在美國上市的業者，若不遵守相關規定，美國證交會(SEC)可終止交易並將其下市。

隸屬倫敦證交所的Refinitiv其數據顯示，過去16個月中，包括阿里巴巴集團，百度與京東在內，大約13家在美國上市的中國業者，同時也在香港二次上市，總市值達360億美元。

中國大陸很多投資人，也希望這些在國外掛牌的中國公司，能回到自己家鄉上市。中國大陸現在在上海與深圳，各有一個主要交易所，上市總市值為78.7兆人民幣，約12兆美元。

現在也傳出，目前正討論是就地升級現有交易平台規模，或許可以拉高北京新三板市場層級，作為吸引海外上市的中國高科技公司，回來掛牌的新據點。目前也可能朝這方向進行，因為多方共識機率已有一半左右。

不過，中國證券監督管理委員會以及北京市政府，都沒有理會路透社求證要求。

(時報資訊)