總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告賀、彭、林3人，台北地檢署認為彭文正言論未經合理查證，31日依「妨害名譽罪」起訴彭文正。另賀、彭、林3人召開記者會的言論罪嫌不足，將3人不起訴。對此，林環牆透過臉書發文質疑北檢只起訴彭文正，對他和賀德芬卻予以不起訴處分，「很吊詭」。

台北地檢署認為，彭文正在YOUTUBE「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。總統府回應，特定人士抹黑總統以特權方式取得學位，但當年蔡英文並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡英文護航。蔡作為總統，對於無根據的指控已超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望就此讓荒謬無意義的質疑止息。

林環牆31日透過臉書發文直呼「很吊詭」， 他表示，拖延這麽久了，北檢只起訴彭文正，對他和賀德芬卻予以不起訴處分。林環牆質疑，北檢為什麽只起訴彭P，在分化嗎？還是因為倫敦方面已安排妥當？是誰誤判了情勢？

網友則認為，「他們只是單純地想把告美國人的部分撤銷，免得戰火延燒到美國，賀P撤銷只是順道而已」、「只起訴彭，蔡卻不起訴。北檢起訴與不起訴的理由是？」、「這時機點有點怪」。

#三學者兩年前揭發論文門被蔡英文以刑事控告 很吊詭，拖延這麽久了，北檢只起訴彭文正，而北檢認定賀德芬與林環牆已盡相當的查證義務，沒有毀損或貶抑蔡總統的真實惡意，予以不起訴處分。 另外，彭文正對蔡英文提告誣告，北檢對蔡英文予以不起訴處分。... 由獨立觀察發佈於 2021年3月30日 星期二

(中時新聞網)