中油三接目前工程持續，環團憂心千年藻礁面臨存亡危機，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今(31)日同環團與農委會主委陳吉仲溝通藻礁議題，除了要求三接遷址外，目前的工程也必須停工。陳吉仲表示，停工就得先確認觀塘工業區及工業港具體哪些工程會影響到藻礁，但並未鬆口將全面停工，環團表示十分遺憾。

今日潘忠政與陳吉仲的閉門會面歷經2個小時，會後記者會上陳吉仲表示，為了不影響藻礁生態，環團要求現階段中油三接必須全面停工，然而要停工得先確認具體哪些工程會影響到藻礁生態，「我要強調，停工是要避免對當地生態跟藻礁環境造成影響，而環團的訴求是不影響生態，只要工程不影響，也就符合環團建議的停工。」

藻礁公投推動聯盟表示，環團一再要求全面停止三接工程開發，期待府方展現後續可能溝通的誠意，但陳主委對此並未鬆口，對於民進黨政府未能在此次會談立即表達停工的決定，感到十分遺憾，惟感謝陳主委承諾會將此訴求轉達至決策層級，同時仍期待政府立即公開宣布停工決定。

聯盟表示，三接的海事工程仍持續進行，去年3月已經發生工作船斷纜擱淺導致遭刮除0.58公頃、深度約50公分，相當於500年生長尺度的藻礁，造成保育類柴山多杯孔珊瑚多株破碎死亡。而在水下中油公司棧橋落墩處周遭，以及不斷投放海底的巨型沉箱對藻礁生態系的存續已構成無法回復的巨大傷害。

「民進黨政府無法立即作出停工決定，我們實在感受不到任何府方保護藻礁的決心與繼續溝通的善意。」

(中時 )