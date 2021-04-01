日本央行1日最新公布報告，在2021年都有計畫要增加資本支出的日本大型製造業者，在第一季時，對大環境的信心似乎又已恢復到新冠疫前時期。同時，這也顯示，日本經濟正受益於全球景氣強勁回溫中。

同時，大型服務業者信心，隨著疫情漸平息，悲觀者數量也慢慢在減少。

日本央行這份最新短觀調查，大型製造業者信心指數，從2020年12月的負10，上升至3月的正5，連三季走揚外，並創2020年新冠疫情爆發前，2019年9月以來最高水位，且與市場普遍預估值吻合

同時，日本央行也指出，服務業相關大型日企中，信心指數也從2020年12月的負5，慢慢爬升至3月的負1。

至於公司的資本支出方面，一些大企業預計從四月開始的新財年中，將投資額多增3％，至於市場預估值則為多增1.4％。

與許多國家一樣，日本在2020年為了抗疫，也砸下大筆金錢與實施財政紓困計畫。

受到緊急狀態影響，日本經濟第一季有可能會衰退，民間消費也依舊仍然疲弱。但是，強勁出口卻可以彌補對景氣的利空項目，因此經濟將慢慢出現成長現象。

日本央行這份短觀指數，計算方式是樂觀者減去悲觀者的百分比而來。至於負數，表示悲觀者多於樂觀者，反之亦然。

(時報資訊)