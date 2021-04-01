面對「綠衫軍」塞爾提克1日在主場以108比113不敵獨行俠的難堪場面，目前23勝25敗、僅排東區第8，塞爾提克總教練史蒂文斯賽後決定扛下當前球隊面臨窘境的所有責任，更說出重話，「我們現在是一支很平庸的球隊，我們沒有辦法打出出色表現！」

老實講，擁有「雙探花」塔圖、傑倫布朗，後場還有肯巴沃克、史馬特兩人坐鎮，塞爾提克本季表現確實令人失望，史蒂文斯無奈表示，「最讓人沮喪的是我們讓困境拖垮了我們，這已經影響我們很長一段時間，我們經歷長時間的得分荒。」

「我們無法在場上做出回應，不好的事情一直重複發生，這種感覺太糟糕了，」史蒂文斯表示，「我們就是沒有辦法在一節比賽的中段作出回應，或許我應該在每節比賽的中段喊出暫停，我是這支球隊的總教練，我為我們糟糕表現負全責。」

就像史蒂文斯所說，塞爾提克今天在第2節陷入得分荒，造成上半場打完，處於45比64大幅落後，就算下半場急起直追也挽回不了頹勢。塞爾提克落敗的另一主因在於守不住東契奇，讓他攻下全場最高36分，就連獨行俠替補後衛布朗生都拿21分。

(中時 )