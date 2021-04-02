國民黨立委鄭麗文。（圖為中時資料照）

歷經中天關台、空頻近4個月，NCC拍板華視新聞資訊台進駐52台，影響全台124.5萬收視戶，也引發外界質疑「護航華視上位」。對此，國民黨立委鄭麗文日前在節目中忍不住激動拿著手上的資料拍桌，「這是什麼民主國家啊?直接按照劇本演出，演到最後真的給華視52台，覺得真的好丟人」。

鄭麗文上月31日在中視節目《庶民大頭家》中說，看到消息後，我感到意外的原因是，台灣怎會淪落到這種地步，「居然這種東西都可以這麼大喇喇地按照劇本演出，因先前NCC主委還公然在關中天記者會講『空出的52頻道可考慮一下公廣集團』，然後業者沒有一個人提華視，結果最後鬧得這麼難看，業者本來不是提華視，但知道說民不與官鬥，再自己把提的案收回來、乖乖提出，但人家早就告訴你答案是華視。」

講到激動處，鄭麗文忍不住拿著手上的資料拍桌，並說「這是什麼民主國家啊？今天台灣居然從關中天電視台後，還是直接按照劇本演出，演到最後真的給華視52台，覺得真的好丟人，台灣民主政治怎麼這麼墮落不堪」。

然而對於52頻道由華視進駐，行政院長蘇貞昌表示，NCC是一個獨立的單位，委員都是立法院審查通過同意的學者專家，所以，尊重NCC的獨立作業。

(中時新聞網)