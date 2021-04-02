沒想到老鷹要跟馬刺拚到二度延長加賽才分勝負！靠著崔楊在第2次延長賽獨拿8分，波達諾維奇也在最後11.8秒投進穩住勝利的三分外線，老鷹以134比129驚險氣走馬刺，除了中止2連敗，目前也以24勝24敗與尼克並列東區第6。

其實崔楊在正規賽結束前，有機會幫老鷹取勝，可惜他的中距離出手落空，來到首度延長，換成馬刺後衛懷特有機會領軍贏球，但他的三分出手也告落空，讓比賽進入二度延長，崔楊這次決定不再錯過贏球機會，很快幫助老鷹取得6分領先。

馬刺卻沒打算放棄，迪羅薩兩罰中1，接著蓋伊最後33.8秒投進三分球，雙方差距只剩1分，幸好波達諾維奇及時埋伏底線投進三分球，懷特又出現致命走步失誤，拱手把球權讓給老鷹，馬刺無奈把崔楊送上罰球線兩罰中1，比賽已無懸念。

崔楊、波達諾維奇與卡培拉3名老鷹球員巧合都拿下28分的高分，卡培拉更拿17籃板、5火鍋，展現他在內線的威力，賈林納利也有16分、12籃板；馬刺以迪羅薩36分最高，懷特29分，蓋伊18分，穆雷16分，珀特爾14分、10籃板。

(中時 )