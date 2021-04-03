先前《紐約時報》知名記者史坦爆料，籃網曾在交易截止日前夕，跟勇士提出用丁維迪交換烏布雷，卻被勇士拒絕，如今丁維迪決定親上火線說明，強調史坦完全是在說謊，而且完全說反了方向，應該是勇士想跟籃網提交易，籃網拒絕了。

面對自己涉入交易謠言，本季只打3場例行賽就因右膝前十字韌帶撕裂提前報銷的丁維迪，決定親自澄清交易內容，「說實話，他們在那個交易謠言當中說謊了，因為勇士想用烏布雷來換我，可是籃網拒絕了，根本就跟他們所講的不一樣。」

也難怪丁維迪這麼不爽史坦爆料，畢竟籃網本季順利組成「六星連線」，就算丁維迪目前沒有受傷，恐怕也找不到太多的上場時間或空間，先前不只一次傳出籃網想要拿他當作交易籌碼的謠言，能有機會嘲諷名記亂爆料，他當然不會錯過。

事實上，目前籃網雖然六星連線無法到齊，仍在最近23場當中贏了20場，主因就是包含布魯斯布朗、泰勒強生、沙梅特等後場替補表現相當出色，丁維迪就算可以提前傷癒復出，回來恐怕也沒上場機會，還不如趕緊被交易出去比較好一點。

(中時 )