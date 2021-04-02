驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

台鐵太魯閣號408次列車自樹林駛往台東，於花蓮大清水隧道遭邊坡工程車溜撞擊，導致車廂出軌，為台鐵行駛以來最嚴重的死傷事故，截至下午3時許，消防署統計已有48人死亡，北北基宜各地消防均出力直奔花蓮救援。據此，國道公路警察局也於臉書上呼籲，懇請用路人改道，將主要通行幹道國道5號，留給救難人員通行。

據了解，義祥工業社執行明隧道邊坡修補工程，但施工單位卻違法將工程車停靠在大清水隧道口邊坡，今日上午9時許，工程車疑似因手剎車未拉，導致車輛一路向下滑行15公尺，誤入鐵軌，高速行駛的太魯閣列車大力撞擊，造成其中4節車廂出軌。

此事故因死傷嚴重，加上事故重災區集中於隧道中，大型救援車輛難以駛入，僅能以靠人力帶著破壞工具已步行前往救災，據了解，包括，台北市消防局、新北市消防局、基隆市消防局以及國軍，均緊急加入救災行列，全力支援現場救災。

而適逢清明連假，往花東的車潮本就相當多，現又遇上重大台鐵死傷事故，不少救難人員自北部前往事發現場，其中必經道路為國道五號高速公路；國道公路警察局今（2日）下午3時40分許，於臉書呼籲，請求用路人避開行駛國道5號，讓救災救援車輛優先通行。

現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

(中時新聞網)