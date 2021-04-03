太魯閣號出軌事故，造成至少50死146輕重傷，粉碎許多家庭破裂，讓罹難者與傷者家屬哭斷腸。花蓮雲朗觀光集團總經理盛治仁分享一篇「令人心碎的訂房」電話，得知一名哭著打來訂房的媽媽，開車趕到花蓮要來看重傷的丈夫、大女兒與不幸罹難的小女兒，讓他心碎不已。

花蓮雲朗觀光集團總經理盛治仁分享一篇「令人心碎的訂房」電話，一名罹難女童的母親，邊哭邊開車邊打電話訂房。（圖／翻攝自臉書）

盛治仁說，太魯閣號發生意外後，他們立刻整理出剩餘房間給整需要的家屬，沒想到同仁接到一通令人心碎的訂房電話，原來，一名爸爸帶著２個女兒乘坐太魯閣號到花蓮，其中一名女兒往生，爸爸及另一個女兒正在開刀搶救，媽媽接獲通報後，心急如焚邊開車邊哭著打電話訂房，訂房人員接到電話後不斷安撫這名媽媽，希望她小心開車。

盛治仁在文中感嘆寫道：「我們真的不知道為什麼一些事情會發生，只能一方面為他們祈禱，另一方面把握自己的每一天，好好活出價值」。

網友看完紛紛留言，「很悲傷很悲傷」、「好難過…」「祝願受傷的乘客都會安全脫險平安」、「媽媽加油，爸爸妹妹加油」、「學長的體貼至少讓家屬能少掉訂房的困擾」、「我只希望不要再有人傷亡」。

據了解，搜救人員在這起事故發現有父女三人家庭，爸爸與大女兒先後獲救，分別輕重傷，但小女兒被救出時已無生命跡象，當父親看到救難人員抱出小女兒時，還救難人員慟問：「可以讓我再抱抱她嗎？」讓救難人員聽了眼眶泛紅。不知「令人心碎的訂房」文中的這名媽媽，就是不幸罹難小女兒的母親。

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(中時新聞網)