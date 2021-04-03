警政署長張家欽、花蓮地檢署檢察長俞秀端到殯儀館了解DNA及指紋比對工作。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

警政署長陳家欽上午趕赴花蓮，關心台鐵太魯閣號重大交通事故現場處理進度及交通疏導狀況，因有多數遺體破碎、無法確認，陳家欽已在花蓮殯儀館內設服務窗口，現場採取DNA、指紋，並連夜將檢體DNA送至法務部法醫研究所及刑事警察局鑑定，以加快身分比對，讓家屬得以安心。

花蓮不幸發生台鐵太魯閣號列車脫軌重大交通事故，由於事權單位鐵路警察局警力有限，警政署長陳家欽指示花蓮縣警察局成立前進指揮所，由警察局長蔡丁賢現場坐鎮指揮，另調度保一總隊、花蓮港警局警力至花蓮支援，相關警力全力投入，分別擔任事故現場維安、救護路線交通疏導、相驗處所秩序及安全維護、相驗及死者身分確認工作。

陳家欽表示，目前還有部分罹難者無法辨識身分，針對後續鑑驗及比對工作，警政署已在花蓮殯儀館內，設置服務窗口，刑事警察局及花蓮縣警察局相關同仁已日夜加班並全員停休，現場採取DNA、指紋，並連夜將檢體DNA送至法務部法醫研究所及刑事警察局鑑定，以加快身分比對，讓家屬得以安心，若有家屬需要，可前往殯儀館請求警方協助。

另外，針對居住在花蓮縣以外的家屬，陳家欽特別指示相關警察局，對於設籍在該轄區家屬，指派專人親自轉達，提供專人專車接送到花蓮；對於家屬尚未前來指認者，派專人前往通報，希望以同理心，盡力做到溫馨服務。

(中時 )