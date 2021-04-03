台鐵408次太魯閣號昨在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外，造成50人身亡，司機員袁淳修和助理司機江沛峰雙雙殉職，江沛峰居住在新北市樹林區，去年剛到台鐵報到，原本再經過2年訓練即可達成升任司機員的夢想，卻意外離世。樹林區彭厝里長黃嘉祥表示，江沛峰媽媽是鄰里資深環保志工，與兒子感情好，江沛峰是個很乖的孩子，平日也會幫忙家務，目前家屬都已到花蓮處理後事。

江沛峰與父母、大哥同住在新北市樹林區。黃嘉祥表示，江沛峰當天執勤搭上死亡班車，媽媽事後接到台鐵通知才知兒子殉職，由於江媽媽是鄰里資深的環保志工，自己時常看到江沛峰與媽媽一同進出。黃嘉祥表示，江沛峰是個很乖的孩子，昨日接獲通知時相當震驚，今早江媽媽也有回傳訊息稱已在花蓮處理兒子後事，預計下禮拜二過後會將兒子骨灰帶回。

此外，江沛峰的好友也紛紛在臉書發文，友人回憶表示，江沛峰是一個話不多埋頭做事的人，雖然共事不到一年，但知道他仍有很多事想去嘗試，好不容易考上國營事業工作，卻遭遇意外，令人惋惜。

新北市樹林區公所表示，樹林區共有2位搭上408次太魯閣號，除了江沛峰外，還有一位田姓女子，她與蔡姓丈夫搭車準備返回台東老家，坐在列車第5節，座椅彈飛手腳皆有擦挫傷，目前兩人皆在台東老家休養，因為暫時不敢再搭車，所以預計過幾日才會北返。

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(中時 )