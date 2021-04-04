可以回家了！台鐵太魯閣號408車次嚴重出軌事故，釀成48死慘劇，其中年紀最小的罹難者，是一名4歲陳姓女童。女童在事發時肢體拉扯過大，傷口遍布全身，修復難度也最高，但「76行者遺體修復團隊」漏夜將女童遺體修復完整，今天（4日）就可以回家了。

陳姓女童一家6口趁清明連假返鄉掃墓，包括阿公、阿嬤、兒子、女兒、孫子及孫女，坐在太魯閣號第6節車廂中，女童由36歲的姑姑抱著，兩人雙雙不幸身亡。

「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將3日表示，這次罹難者身體受損傷狀況，比先前普悠瑪列車出軌情況更慘不忍睹，身體和頭、臉有開放性傷害甚至有缺損，他強調，若斷肢找不回來將會做義肢，肌肉或皮膚缺損也會用假皮裝飾，讓亡者遺體回到原本樣子，盡量減輕家屬傷痛。

其中陳小妹妹傷勢特別嚴重，傷口遍布全身，缺損較多，修復難度也最高。經過團隊漏夜的努力後，成功修復陳小妹的遺體，讓陳小妹能於今（4日）早跟家人一起回家。據了解，陳小妹與姑姑將回到桃園處理後事。

(中時新聞網)