台鐵太魯閣號2日出軌意外，造成73年以來最嚴重的事故，外界質疑，為什麼邊坡沒有設置圍籬，台鐵竟然回應，這一次發生事故的邊坡的旁邊，沒有明文規定「要設置護欄」，連網路都在帶風向是施工承商回應。聽到這回答，國民黨台北市議員游淑慧爆氣怒轟，民進黨政府誰該負責的，一個都別想跑，更拿出交通部頒布「鐵路沿線施工行車安全工作要點」狠打綠網軍臉。

台鐵太魯閣號2日在行駛途中，因工程車溜逸至鐵軌不慎撞上，發生嚴重出軌死傷事故。外界痛批，為何整個施工區與軌道完全沒有設置圍籬，對此，台鐵在昨（3日）記者會上表示，在合約裡面規定，在工務區以及出入口管制，都應該要設護欄，但這次發生在邊坡的旁邊，合約中並未明文規定，不過，有要求工區需有安全防護。

對此，游淑慧今（4日）在臉書怒轟，現在看到網路在帶風向，用交通部頒布「鐵路沿線施工行車安全工作要點」來找藉口，說根據要點第5條，如發生危及鐵路行車安全事故，概由施工承商負全責，她更譏諷，所以行政院長蘇貞昌不用負責、交通部長林佳龍不用負責，甚至台鐵局長也不用負責，全推給義祥工業社負責人李義祥「負全責」就好了？李義祥真是好大的臉，只不過當過民進黨的黨代表，是有拿了多少好處？所以就得幫長官們扛下全責！？

游淑慧更表示，如果要講第5條，為什麼不談第2條，鐵路施工前、施工中，台鐵和鐵道局的責任？一、施工承商應於施工前擬妥鐵路沿線施工計劃，檢附施工平面配置圖等，函送本局主辦單位（工區、隊），會同台鐵（工務、電務 單位）及本局工務組、機電組、運務組等單位 實地勘察，並確認 其各項計劃與安全防護設施，均符合台鐵安全要求；本局如認為對台鐵行車安全有所顧慮時，得要求施工承商修正或加設適當之 安全設施，經本局同意後始得施工。游補充，鐵路改建工程局現已改制為鐵道局。

游淑慧直言，就這一段話，三方責任就應該對外交代，她要求公布原始地施工配置圖，以及清楚查清台鐵和交通部鐵道局在施工中有沒有實地勘察，只要會勘紀錄的簽名拿出來就能確認各項計劃與安全防護設施是誰，游嚴肅表示，人命關天，不容許有人還在混淆視聽、卸責脫罪！

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(中時新聞網)