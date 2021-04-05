受東北季風影響，今天清晨最低溫在新北12.3度，強度直逼大陸冷氣團，冷到明天清晨，降雨部分今、明兩天僅東半部有雨，氣象專家吳德榮表示，周四至周六(8至10日)第二波東北季風南下、鋒面掠過，這次變天水氣較多，北部、東半部、中部山區有雨，氣溫下降、北台灣轉涼。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明兩天全台晴朗穩定，白天北部舒適、南部微熱，早晚偏冷，清晨平地低溫12、13度，全台日夜溫差很大，達15度之多，今日氣溫北部12至26度，中部16至32度，南部18至33度，東部14至29度。周三(7日)全台仍是多雲時晴、穩定的天氣，僅東半部及山區午後偶有零星降雨，白天舒適微熱，早晚涼。

好天氣持續3天後，接著下個變天時間點在周四(8日)，吳德榮指出，周四至周六(8至10日)另一波鋒面掠過、東北季風南下，北部、東半部有局部雨，中部山區也有局部短暫雨；氣溫下降、北台灣轉涼。這波鋒面帶來的降雨，雖然較前波明顯，但仍無法紓解桃園以南的旱象。周日(11日)天氣好轉、氣溫回升，東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。

氣象局表示，周四（8日）第二波東北季風增強，周五、周六（9日、10日）東北季風影響，北部天氣再度轉涼，氣溫約17至20度，降雨部分，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量增多。周日、下周一(11日至12日）東北季風減弱，氣溫回升，下周二、三(13、14日)另一波東北季風影響，北臺灣天氣稍轉涼，北部、東半部局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，提醒春天天氣變化快速，需隨時留意最新氣象資訊。

(中時新聞網)