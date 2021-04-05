女團PINK FUN即將推出EP《FOREVER PINK FUN》。（索尼音樂提供）

女團PINK FUN即將推出全新EP《FOREVER PINK FUN》，日前公佈預購訊息，短短一小時隨即登上博客來即時榜冠軍，新歌〈FOREVER PINK〉除了「舞功」全面升級，「唱功」也在製作人老師的細心雕琢下更上層樓，尤其是一直不敢開口唱歌的容容，獲得女孩們的一致認證唱功大躍進，讓淚腺超發達的她感動落淚，直呼「練了很久！很值得」。

PINK FUN對「唱功」比較沒自信，此次在製作人指導下，全員信心大增，成功放下對唱歌的恐懼，開心表示：「謝謝老師，讓我們有信心開口唱歌了。」她們也趁錄音空檔，互評彼此的成長，一致認為進步最多的是容容，公認自帶「掉淚體質」的容容聽聞，開心落淚表示：「沒想到大家都覺得是我，我唱歌真的不是很好，以前進錄音室幾乎都不敢開口，這次經過上歌唱課、在老師指導後，才比較敢唱歌了，這是我第一次一個人嘗試唱全部。」

新歌〈FOREVER PINK〉以陽光、空氣、水、戀愛等元素打造，心平直說：「這首歌很適合夏天的海邊。」隊長Nicole表示：「我覺得聽起來和我們以往的歌曲很不一樣，有更升級的感覺！尤其是RAP的部分，覺得很對我的味。」不過她還是有被難倒的地方，「有一句歌詞最後要再上飛吻的聲音，要對著麥克風送飛吻有點不自在，很怕唱現場時我會笑場」。自認個性很MAN的聖恩則表示：「我平時不是走這種『可愛』風格的，在錄音時都要『ㄍㄧㄥ 』一下甜美度才行。」

(中時 )