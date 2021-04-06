微笑曾在「更年期保健新選擇：黑升麻」一文中，說明黑升麻萃取物改善更年期症狀的作用原理、臨床效益及安全性。本篇文章會更深入探討研究次項分析的結果，以及實際使用的應用。

「更年期保健新選擇：黑升麻」一文中，微笑引用文獻說明黑升麻萃取物改善更年期症的效果，其中一項特性值得令人深入研究，那就是黑升麻萃取物的改善效果具有「劑量依存性,dose dependent」，那問題就來了，該誰服用高劑量？而誰僅需低劑量即可？首先我們先來回顧一下黑升麻萃取物。

更年期保健新選擇：黑升麻。(圖/微笑藥師網提供)

一、認識黑升麻

北美升麻是一種灌木，在北美洲東部的落葉性森林中自然地生長，野地上收割時，根為黑色的，而其根莖用於藥物上。十九世紀的美國科學家將黑升麻用於發燒、經痛、關節炎及不眠症的治療。臨床適用於更年期的骨質疏鬆症、月經疼痛、子宮痙攣等。使用應注意：超量會致毒與腹部疼痛、頭痛、頭昏眼花。

黑升麻根莖萃取含有多種三萜配醣體triterpene glycoside (actein,cimicifugoside,deoxyacetein)、黃酮類及芳香酸。其藥理作用機轉是相對複雜的。研究顯示，黑升麻萃取物作用於血清素系統(Serotonin system)及Opioid system此二系統中扮演調控中樞溫度感覺中樞之要角，從而達到改善更年期血管收縮狀況的效果。因此，系統性研究排除黑升麻為類賀爾蒙作用。

二、劑量較高，效果較好！？

2012年發表於Evid Based Complement Alternat Med，評估黑升麻萃取物用於改善更年期症狀的劑量依存性效應的隨機、雙盲對照試驗。此研究共收錄232位女性病患，其中180位符合下列條件：大於40歲的女性、最近二週曾出現類更年期症候群，此試驗將受試者分成3組：(1)每天服用黑升麻萃取物 13毫克;(2)每天服用6.5毫克;(3)安慰劑組，以每日服用一次，持續12週。比較經過12後，此三組總KMI數值(Kupperman更年期指數)、生活品質分析及安全性評估。

結果顯示，與安慰劑組相比，服用黑升麻萃取物組其更年期症狀的嚴重度顯著降低，並具有劑量依存性效應。高劑量組平均KMI差異為17.0；低劑量組平均KMI差異為8.47，在統計上均有顯著差異，且高低劑量的效果，也具統計上的顯著差異。生活品質及反應率皆符合主要指標結果;生活品質與更年期症狀之改善呈現負相關。安全性評估方面，顯示黑升麻萃取物耐受性良好，常見不良事件為腸胃不適。從結果數據來看，整體來說，高劑量黑升麻萃取物(每天13毫克)效果明顯優於低劑量(每天6.5毫克)。

(圖/微笑藥師網提供)

如果把KMI各項評估項目攤開來分析(如下圖所示)，會發現一件有趣的是，雖低劑量及高劑量黑升麻萃取物都能明顯降低總KMI評分，但只有高劑量的情況下，才能改善每一種KMI評估項目(熱潮紅、冒汗、失眠、緊張不安、憂鬱症、眩暈、無力虛弱、關節痛、頭痛、心悸)；而低劑量下，則對更年期引起的虛弱無力、關節痛、心悸沒有明顯的幫助。

此外，黑升麻萃取物改善效果最明顯主要在血管舒縮性症狀(熱潮紅、冒汗)，心理相關的效果次之，而對於生理症狀(關節疼痛)的改善最少。2013年的觀察性試驗也顯示，每天服用13毫克黑升麻萃取物(高劑量)能使每一種KMI評估症狀的嚴重度明顯降低50%以上。

(圖/微笑藥師網提供)

三、不同族群，效果不同

黑升麻萃取的改善效果也會隨著病患更年期症狀的輕重而有所不同。如果將研究數據依照KMI數值高低重新分類為：輕度(起始KMI≤20)、中度(20<KMI≤35)及嚴重(KMI>35)，分析的結果如下表所示。針對KMI≤35的更年期族群，選用低劑量或高劑量都能明顯改善症狀，但高劑量較果較好。而針對KMI>35的族群，只有高劑量下，才能有效改善更年期症狀，而低劑量效果不理想。

(圖/微笑藥師網提供)

更值得一提的是，不同更年期階段的女性，服用黑升麻的幫助也有所差別。針對停經前期(premenopause，指尚未停經)族群，服用高劑量才會有顯著的改善；而早期停經後時期(early postmenopausal，指停經後5年內)，選用低或高劑量都有幫助，但高劑量效果較佳；晚期停經後時期(late postmenopause，指停經後5年之後)選用低或高劑量都有幫助，不過高劑量並沒有比低劑量更有效！！！

(圖/微笑藥師網提供)

●該研究分析結果整理如下：

1.整體來說，服用高劑量或低劑量黑升麻萃取物都能有效改善整體KMI評值，但高劑量效果較好。

2.只有高劑量才能改善每一項KMI評估項目。

3.KMI≤35的更年期族群，選用低劑量或高劑量都能明顯改善症狀，但高劑量效果更好。

4.KMI>35的族群，只有高劑量下，才能有效改善更年期症狀。

5.尚未停經族群，服用高劑量才會有顯著改善。

6.停經後5年內，選用低或高劑量都有幫助，但高劑量效果較佳。

7.停經後5年之後，選用低或高劑量都有幫助，不過高劑量效果沒有比較好。

(中時新聞網)