美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好聯發科受惠5G產品將推動ASP成長，且豐富的產品組合即為聯發科在5G的關鍵策略，將聯發科目標價由1200元調升到1362元，重申買進評等。

美系外資表示，產品內容的強化和產品組合的改善將持續扮演聯發科20211年營運成長動能，聯發科預計在4月底舉辦法人說明會，預估聯發科第一季度收入落在1040億元，季增長8%，且得益於更好的產品組合，預計單季毛利率、營業利益率分別為44.7%、19.2%，每股獲利達14.49元。

美系外資表示，聯發科受惠5G產品將推動ASP成長，聯發科智慧手機營收在 2020年為46億美元，隨著5G智慧機較高的售價，預計到2021年將成長到86億美元，而豐富的產品組合，就是聯發科在5G的關鍵策略，將目標價由1200元調升到1362元，重申買進評等。

另外，美系外資點出，近期半導體、封測緊張，聯發科如何管理其供應鏈以確保增長將是另一個重點觀察領域。

(時報資訊)