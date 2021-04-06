台鐵2日發生太魯閣號50人死亡慘劇，交通部長林佳龍表示在救援告一段落後，將辭去部長職務。旅行公會全國聯合會今發布聲明，盼府院高層留人，指林是歷年來最挺觀光業的交通部長，更不解「為什麼工地疏失要部長辭職？」

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，自己從事旅行業超過30年，經歷過15任交通部長，林佳龍是業界最期待的人，以往旅遊業界不太可能直接接觸到交通部長，但林幾乎和所有的觀光產業都進行過座談，非常接地氣。

2016年以前，觀光產業大多支持國民黨，因兩岸開放陸客來台利多，兩岸公務交流也非常多，但林佳龍上任後，這個狀況完全改變，蕭博仁說，林為觀光產業界做了很多事，尤其這次新冠肺炎疫情幫助業者順利轉型及抒困，觀光業都非常認同他，這次事故罪不在他，希望林能繼續留在交通部為觀光努力。

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐則不滿，為什麼工地停車疏失造成的重大傷亡要部長辭職？以後違規路邊停車造成車禍傷亡是不是也要部長辭職下台？發生嚴重傷亡事故大家心裡都很悲慟，但是評論事情要公道。

(中時 )