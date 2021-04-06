太魯閣事故關鍵人物工地負責人李義祥謊言又遭戳破。據了解，花蓮縣消防局清查199勤務中心報案紀錄，證實當天首通接獲報案的首通電話，是由一名女性乘客撥打。

檢方目前偵查鎖定，工地負責人李義祥在撞擊後第一時間有沒有報案?不過曝光畫面卻發現，事故發生後，李義祥身邊出現兩位神秘人士，一位是板模承包商，也是李的合夥人，另一位就是台鐵工務段施工主任熊德育。台鐵也證實，熊德育在撞擊7分鐘後，也就是9點35分接獲李的電話，在11點時才趕到現場。

太魯閣事故首通報案電話曝光，消防局證實：一名女性撥打。(新北市防局提供)

另外李義祥也在10左右打電話給吊車公司求救，但種種跡證顯示，李第一時間就是沒有撥打報案電話。

對於李義祥是否第一時間有報案，花蓮地檢署檢察長俞秀端強調，目前沒有李的報案資訊，但檢方偵查證據涉及內容不便說明，只能說第一時間所有狀況檢方都有掌握和查證。

令人髮指的是，事故發生後，李義祥似乎事不關己，還不斷在工寮前走動打電話，甚至接著一臉輕鬆模樣，與其他人站在旁邊吃檳榔聊天，連救護人員抵達現場忙進忙出，他都還坐在一旁笑臉觀看，不願出手幫忙受傷的乘客。

根據運安會調查，工程車滑落至軌道離太魯閣號撞上，中間大約仍有5到8分鐘的黃金救命時刻，此時只要緊急通知台鐵，再轉知列車駕駛，即有可能讓太魯閣號急煞，得以避免這場災難發生，因此，李義祥究竟是幾點打電話給熊德育及聯合大地公司或施工廠商東新營造求援，成為全案追查的另個重大關鍵。

(中時新聞網)