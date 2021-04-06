民安國小設置「民安有愛牆」，提供全校師生表達對傷亡者的集氣祝福或對救難人員的感謝。（新北市教育局提供）

台鐵出軌意外，新北市有2名學生死亡、17名師生受傷，其中新莊區民安國小二年級楊姓女童，因腦部重創仍在加護病房救治，同學不捨她飽受病痛，一起折紙鶴、寫祈福卡為她祝禱，並錄了一段音檔於病床前播放，向他喊話「希望你早日康復，回學校和我們一起上課！」，同窗情誼令人不捨。

新北市教育局統計，太魯閣號出軌意外釀50死200多人受傷，其中新北市有2名學生死亡、17師生受傷。新北市教育局已針對2名罹難學生的學校，展開團體輔導，並請各校追蹤受傷個案，穩定親師生情緒。民安國小及新北高中學生分別以寫卡片、摺紙鶴等方式為傷亡者集氣、祈福。

民安國小有2位學生分受輕重傷，腦部重創的楊姓女童因頭蓋骨凹陷、碎裂，還在加護病房救治，妹妹不幸罹難，班上同學非常不捨，每人錄了一段話，播放給仍在病床上的她聽，祝福她早日康復回校。學校也特別設置「民安有愛牆」，提供全校師生表達對傷亡者的集氣祝福或對救難人員的感謝。老師帶著學生折紙鶴、寫祈福卡，指導孩子以正向的態度來面對這次事件。

學生周俐岑說，祝福受傷的同學趕快康復、回學校上課，也希望不要再發生災難了；學生許芳瑜表示，不知道能為傷亡者做什麼，但希望能表達自己的心意，也希望政府及大眾能更注意交通工具安全。

新北高中沈同學不幸過世，校長與導師、輔導人員一早即入班團體創傷輔導。老師也帶著學生折紙鶴，表達對逝去同學的感情。最後校長帶領全班齊聲祝禱，表達對沈同學的不捨與祝福。

樹林區某幼兒園楊小妹妹不幸罹難，由於楊小妹妹的畢業照先前已拍完，園所除關懷其家庭外，也會備妥畢業證書提供給家長。另外教育局已請學校社工協助入園輔導，園所由專責人員進行班級輔導及生命教育課程，帶幼生們走過悲傷。

(中時 )