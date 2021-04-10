消防職人影集《火神的眼淚》耗時3年打造，10日搶先在金馬奇幻影展舉辦世界首映會，溫昇豪、林柏宏及導演蔡銀娟、製作人湯昇榮、李志薔齊聚，與影迷分享拍攝幕後。其中溫昇豪在劇中扮演消防隊員，並與特搜隊進行山難救助，在拍攝前也與到實際觀摩、密集訓練，即使距離拍攝已過1年多，他坦言過程紮實，彷彿血液中已注入「消防魂」。

日前台鐵408次太魯閣號事故，溫昇豪感慨表示：「光是看到報導畫面中，特搜隊的黃色制服我就很有感觸，前2天還看到資歷26年的搜救官發文寫說，自己任務結束後，還會想起傷者的聲音，也不敢吃肉。這讓我更想呼籲大眾請視他們（救難人員）為一般人，多一點鼓勵，少一點苛責，就像影集要表達的一樣，不是英雄主義，是人道關懷。」

林柏宏、製作人湯昇榮、導演蔡銀娟、製作人李志薔及溫昇豪齊聚。（粘耿豪攝）

林柏宏在劇中正好飾演有創傷後壓力症候群（PTSD）的消防隊員，他說：「看太魯閣號事件，就有想到自己的角色，不只是這樣，我現在走在路上聽到有消防車或是救護車聲音，我心裡就會有點不安，會默默幫他們禱告，因為每一趟出去都是生死交關」，他說道，有些消防人員外在形象得表現很剛毅堅強，因此常常壓抑自己的傷痛和悲傷，「也是藉著這個角色，希望能提醒救護人員或是觀眾，要適時抒發自己的感受」。

此外，溫昇豪分享有場戲拍攝時剛好當天是自己生日，不過仍上工演出搜救戲，得鑽進狹小的洞救人，「當下很拼命，結果回家看到整個腿都瘀青、破皮，沖熱水時整個身體就開始痠痛了，不過在拍的時候腎上腺素爆發，根本不會感受到痛」。《火神的眼淚》5月1日起在公視、myVideo及Netflix播出。

(中時 )