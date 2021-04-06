嘉義市精忠國小學生體驗抬水取水之不便。（精忠國小提供）

嘉義市精忠國小學生體驗百人共用一小桶水之苦。（精忠國小提供）

嘉義市精忠國小學生用回收水澆灌植栽。（精忠國小提供）

全台50多年來最嚴重旱象，嘉義地區水情也出現橙色警示，減量供水，嘉義市精忠國小的雨水撲滿已無水可用，展開節水大作戰，在水龍頭下放置小桶子回收洗手水，飲水機回收過濾排放餘水，用來拖地、清潔廁所、澆灌植栽。

精忠國小總務處主任呂慧君表示，校舍有設置雨水貯流系統，可回收雨水再利用，但無奈太久沒有下雨，儲存雨水早已用罄。

學校鼓勵學生落實節水措施，洗手用水回收再利用，所以在水龍頭下設置回收小桶；飲水機也已接管將過濾排放餘水回收，作為拖地、廁所清洗用水或植栽澆灌用水。

學校和世界展望會合作，師生一起進行「Water to Kids乾淨水，零距離」水資源議題的國際教育課程（SDGs），藉由百人共用1小桶簡易洗手裝置做為洗手用水的體驗行動，讓學生認識缺水之苦，讓孩子更能珍惜水資源。

台灣世界展望會表示，全世界每5人就有2人沒有洗手設備和肥皂，超過半數學校沒有完善的洗手設備，高達9億學童無法洗手，尤以非洲、亞洲地區的發展中國家最缺乏水資源及衛生設備，這些地區的弱勢孩童飽受新冠病毒疫情威脅，台灣有潔淨水可用，應當珍惜水資源。

精忠國小校長楊勛凱表示，聯合國17項永續發展目標（SDGs）當中，清潔飲水和衛生設施是一項重要議題，透過和世界展望會合作的行動體驗課程，以及落實校內各項節水措施，希望讓孩子體認水資源的重要。

(中時 )