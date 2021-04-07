羅斯資本（Roth Capital）的高級研究分析師克雷格·歐文（Craig Irwin）表示，特斯拉的股票被高估，僅值150美元。他說，電動汽車製造商必須做更多的工作才能證明其近700美元的股價合理。

特斯拉股價隔夜收於691.05美元，因投資者對這家電動汽車製造商的超預期交貨感到鼓舞。

但是歐文週二對CNBC的「Squawk Box Asia」表示，特斯拉超過預期的可能性「顯然已經在估值上」。分析師表示，該公司的估值約為6600億美元，接近美國和歐洲汽車市場的總規模，儘管它在總體上只是「次要參與者」。

歐文說：「因此，對我而言，我認為這是市場錯位，我認為這是在避免對基本面進行分析，並且我認為市場上有許多成功的公司。人們只是假設特斯拉在對公司進行這種崇高的估值時沒有競爭。」

歐文仍然表示，他看好電動汽車的銷售前景，特斯拉在電動汽車的市場領先地位。

根據FactSet截至4月1日的估計，特斯拉週五報告稱，它在2021年第一季度交付了184,800輛汽車，生產了180,338輛汽車。分析師預計該公司在此期間將交付約168,000輛汽車。

歐文說，特斯拉「正在發生好事」。他列舉了進入印度的預期以及大陸的前景是幫助特斯拉前景的因素。

歐文說，但是該公司需要做更多的工作來證明其目前近700美元的股價合理。

(中時新聞網)