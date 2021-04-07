台鐵太魯閣慘案釀50死、216傷，民進黨立委昨天卻在立院封殺國民黨立院黨團所提行政院長蘇貞昌下台、成立事件調閱小組。國民黨文傳會副主委王鴻薇以游錫堃、劉兆玄過去擔任閣揆或副閣揆，曾為八掌溪事件、八八水災而請辭下台為例，痛批民進黨立委噁心護航，游錫堃看得下去嗎？蘇貞昌良心能安嗎？

王鴻薇說，台鐵發生史上最嚴重傷亡事件，立法院竟然上演「保蘇」戲碼，民進黨立委封殺了國民黨團所提的蘇貞昌下台公決案，更離譜的是封殺成立事件調閱小組。這一場極為噁心的閣揆保衛戰，真是令人心寒齒冷。

她說，如果蘇貞昌不該為太魯閣列車事件下台，那20年前游錫堃為何要為八掌溪下台，後來的劉兆玄也為何要為八八水災內閣總辭。責任政治是政治的話，其實只有兩個字「良心」！蘇貞昌為下面幾件事，良心過得去嗎？

１，枉為行政院長，卻不核定台鐵總體檢報告。

２，身為院長勤於指派公營事業董事長，卻任令台鐵局長代理長達近三個月。到底你有多漠視台鐵？

３，林佳龍越級向蔡總統請辭，想必也內心認為院長也該負行政責任，未料蘇貞昌連一點點辭意都不敢表示，笑罵由人。

王鴻薇說，看到民進黨立委們如此噁心護航，蘇貞昌官位是安了，但良心能安？民心能安嗎？

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(中時 )