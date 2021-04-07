台鐵太魯閣號在2日發生嚴重出軌意外，造成50人死亡，該意外讓台鐵內部問題引發討論，名嘴李正皓就以高鐵做為例子，指出高鐵在施工作業管理上比起台鐵，嚴謹了不只一倍，直言台鐵施工態度隨便，根本就已經爛到根裡去了。

李正皓昨(6)日在政論節目「關鍵時刻」中提到，有工程人員爆料，他同時接過台鐵以及高鐵的案子，台鐵的工程就像李義祥一樣，想進工地就進工地，也不用管當時交通部或是台鐵的要求，假日想加班就加班、要偷施工就偷施工，完全沒有管制。

而高鐵完全就不一樣，李正皓指出，在高鐵的工程中，任何人要進工地，「都得在一周前提出申請」，然後再分A、B、C三證，分別有不同的權限，把人員做分級管理；而只要有工作人員進到工地，高鐵有個大原則，那就是「高鐵人員絕對在場」，當場檢查你的證件以及身分證相符才可以進去，這就是台鐵與高鐵的差別。

李正皓直言，如果今天那個工程是屬於高鐵的，李義祥根本就沒有辦法進去加班，他在進去之前就會被擋下來，這也是台鐵以及高鐵的文化上最具大的差別；總統蔡英文在2018年普悠瑪事件時說過甚麼？台鐵該強化的防護機制一定要強化、該增加的能力一定要增加、該補強的硬體一項都不能少，但事到如今，今天的台鐵跟2018年的台鐵有甚麼不一樣嗎？該做的事情都沒有做啊。

(中時新聞網)