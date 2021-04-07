歐洲藥品管理局(EMA)一資深官員在周二出刊的訪談中表示，阿斯利康(AstraZeneca)的AZ新冠疫苗與大腦中極少見的血塊之間存在著關聯，但是可能的原因仍不得而知。

然而EMA在隨後的一項聲明中表示，對AZ疫苗的檢視仍在進行中，預計在本周三或周四發布調查結果。阿斯利康拒絕對該報導發表評論。

EMA疫苗評估小組主管Cavaleri在義大利媒體表示，在他的觀點來看，現在可以說，很清楚的，腦血塊和(AZ)疫苗之間是有關連的；然而我們仍不知道，是什麼導致這種反應。

然而Cavaleri仍未對其評論提出證據。

EMA重申AZ疫苗益處遠大於風險；然EMA也正在調查44例極端罕見的腦凝血病，被稱為腦靜脈竇血栓(CVST)。

Cavaleri表示，EMA將在審查中表明是有關連；但是對於AZ疫苗有關年齡上的關聯，本周不太可能提出說明。

目前法國、德國、荷蘭都已暫停AZ疫苗提供給較年輕人士使用。

EMA周二在對Cavaleri的評論提出立即的聲明，表示EMA的藥物警戒風險評估委員會(PRAC)尚未達成一結論，任何可能關聯的審查目前仍在進行中。

EMA曾在上周指出，對極少數案件的審查，尚未發現任何特定風險因素，例如年齡、性別或先前凝血病史；與疫苗的因果關聯還沒有被證實，但是分析仍繼續進行。

目前回報的病例有高比例是出現在年輕人和中年婦女，但是此未讓EMA導出結論，認為該群體的風險是來自於AZ疫苗注射。

(時報資訊)