台鐵408次太魯閣號列車2日撞上從邊坡滑落的工程車後出軌，造成50人身亡、數百人輕重傷。勞動部長許銘春7日表示，其實早在3月初，已經對台鐵的15處施工工地進行專案檢查，罰鍰9場次、共罰53萬元，停工1場次。換算出來，違規率達6成。

勞動部7日前往立法院社福衛環委員會針對「職業災害千人率逐年顯著下降，惟近來重大職災事件媒體報導屢見不鮮，請針對我國職業災害預防精進作為現況及檢討」進行專題報告，並備質詢。

勞動部過去10年針對台鐵進行的職安衛專案檢查1,046場次，總計罰鍰79場次、共罰339萬元，停工9場次，前三大違反法規項目分別為，危害性化學品為分類及標示要項、未督導勞工遵行職業安全衛生管理計畫抽換鋼軌標準作業程序、未放置安全資料表。

許銘春表示，台鐵東部海端站2月底發生電力維修車撞死自家員工的工安事故，造成二死一傷，勞動部隨即展開專案檢查，3月2日至3月15日總計檢查了15場次，罰鍰9場次、共罰53萬元，停工1場次，前三大違反法規項目分別為為落實承攬管理、危害性化學品為分類及標示要項、臨時用電設備未設置防止感電用漏電斷路器。

(工商 )