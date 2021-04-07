台農發成立4年，2.4億資本額，虧了1.33億元，經營績效備受質疑，農委會主委陳吉仲7日直言，台農發在立法院常常被當做「政治提款機」。

陳吉仲7日出席立法院經濟委員會報告有關台農發、台農投等經營績效。民進黨立委邱議瑩質詢時指出，台農發已經成為「很壞的代名詞」，陳吉仲回應指出，每當農產外銷出問題，都將責任被推到台農發身上，所以，每次自己到立法院就是常常被當做「政治提款機」，台農發的工作是改變農業現狀並且打好拓展外銷通路的根基。

台農發董事長洪忠修進一步表示，台農發2018年因為用了很多力氣投注在海外註冊商標，營運費用較高，但是2019到2020年虧損已經遞減下來，在趨勢上很合理。

陳吉仲也說，這3年根基奠定好，台農發將越走越順，目前台農發的虧損額度已經逐年減少，去年營收較前年增加6％，新團隊上任半年來就已經縮減公司赤字達1/3。

陳吉仲說，台農發肩負做出外銷典範、開拓新市場、新通路的任務，更要和所有冷鏈業者共同合作，目前已經和國內最大物流業者投資3000萬，他還說，台農發為了將鳳梨外銷澳洲，透過電話、簡訊、email聯繫超過1500多次，因此促成首次的鳳梨銷澳。

陳吉仲表示，台農發2021年有望損益兩平外，預計2022年就會出現盈餘，台農發賣的不只是水果，還有蔬菜，像是結球萵苣等就出口到日本，且直接上架超市通路，並沒有經過外銷仲介，且結球萵苣還被速食龍頭麥當勞採用。

(工商 )