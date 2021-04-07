震旦行於7日宣布成立「i SPACE智能應用中心」，從OA領域跨足智能應用，藉由整合各智能設備系統，提供企業租賃共享服務平台，協助疫後中小企業加速數位轉型。

震旦「i SPACE智能應用中心」是台灣首創提供結合三大解決方案「智能應用」、「自造教育」及「空間規劃」及五大應用場域企業，五大應用為共享空間、未來學校、自造空間、原創空間、電腦教室等五大，實現遠距辦公、協作辦公、3D教學等。

震旦辦公設備總經理周銘中透過視訊連線時表示，隨著遠距辦公趨勢，因應時勢需求成立「iSPACE智能應用中心」，結合與台灣MIT產業團隊的跨域合作，打造智能應用共享服務平台，提供設備、系統整合解決方案的租賃服務。

簡志遠表示，為協助教育市場孵化數位人才，iSPACE將結合《震旦自造教育工作坊》，提供中、小學自造教育空間及智慧教學應用體驗。秉持回饋社會的經營理念，震旦未來也將提供「iSPACE」給弱勢家庭學生及偏鄉學校教師作為培育創新人才的實驗場域。

仁愛國中校長曾文龍於會中表示，因應108課綱教育，3年前與震旦產學合作，運用數位工具，一同攜手投資小孩的科技教育及創造前瞻性。

在三大解決部分，第一、「智能應用」商務解決方案，包含零售互動、導覽應用、遠距會議、教育培訓、雲數位看板、AI人臉辨識、智能會議室等設備，可應用於商務空間、共享辦公、遠距辦公，彈性多元的應用情境，大幅提升辦公效能。

第二、「自造教育」解決方案上則結合《震旦自造教育工作坊》，以累積多年豐富的自造領域經驗，從Fab Lab建置規劃、到結合在地特色與專業3D列印技術的實作，及師資培訓合作，邀請產學研名師經驗分享；並提供AI數位自造、AR/VR/MR學習、班排管理、直錄播學習，協助學校打造智慧教室、情境互動教室，以創新教學，培育自造人才，也期望透過動手做的過程培養Maker，創造最有感的學習方式。

第三、「空間規劃」解決方案則是整合空間規劃與智能應用的豐富經驗，從設計、施工到線路佈局都能提供完整的整合服務，提供體感辨識、環境偵測、零接觸管理、情境規劃；不論是在辦公/會議空間、創客空間，可依據人流動向，搭配家具的擺設與色彩的配置，客製顧客所需的空間要求；並隨著疫情需求，機動靈活的空間配置，進行最有效的人員調度，協助企業超前部署。

特別的是，《震旦自造教育工作坊》提供創客教學與智能應用，引導孩子發揮想像力，透過動手做，善用3D印表機、雷射切割機與CNC雕銑機等小型數位製造機具，讓創意構想透過數位化科技呈現，共同推動自造教育新時代。

(工商 )