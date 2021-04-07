因應暑期將至，用電量將大增，大潭電廠提早將機組檢修完畢，讓7月份過後機組能隨時待命、發電。（大潭電廠提供／姜霏桃園傳真）

大潭電廠主要負責北部地區電力需求，廠長胡珪渝表示，因應4月份開始用電量逐漸增加，廠內陸續完成機組的維修，3號機已於日前大修完畢，經各項運轉功能測試後已接受調度，每小時可供應70萬度電，接下來將會進行6號機的大修及設備更新，也為了7月份後的電量需求，會盡量在7月前將機組整修完畢。

大潭電廠目前共有6部機組，裝置容量為438.42萬瓩，而7號機為2部單循環緊急機組60萬瓩，現有的電廠裝置總容量共498.42萬瓩。胡珪渝說，3號機組日前已進行每12年一次的轉子精密檢測大修，檢修時間約2個半月，而這期間也由其他機組調度發電，因4月份平均氣溫比3月份高出整整10度，因此用電量需求增加，大潭電廠也會適度做出調度調整。

除了3號機日前大修完畢外，胡珪渝說，6號機組會於4月進行大修，內容包括機組效能更新、設備改善，讓氮氧化物排放濃度再降低等，而該維修項目的時間也相對比較長。談到夏季將至，用電量極大時該如何應對，胡珪渝表示，所有維修、大修項目盡量會在7月前進行完畢，7月之後只會進行部分的檢查，讓機組能隨時待命、發電。

大潭電廠供應電力以北部工業區、商業區及一般住宅為主，因應未來國家經濟發展，用電量需求的增加，大潭電廠正在新增7、8、9號機組，裝置容量分別為91萬瓩、112萬瓩、112萬瓩，屆時總裝置容量可以增加到753萬瓩以上，等同未來7、8、9號機可增加每小時310萬千瓦的電力。

(中時 )