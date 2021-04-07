每個人的性格都不一樣，有些人喜歡享受別人仰慕的視線，因此努力打拚，就是要坐到最高的位置，但有些人卻更喜歡平靜安穩的日子，明明實力強大卻也不爭不搶。搜狐命理專欄近日就發文點名3大佛系星座，分別是水瓶座、金牛座和天秤座，比起高調耀眼的人生，更愛低調自在的生活。

1、水瓶座

水瓶座擁有許多驚人的天賦，聰明敏銳，還特別有主見，對每件事物都有自己獨到的見解，這樣的水瓶明明可以在某些領域大放異彩，但他們卻不願受人追捧，始終保持低調，做事也不張揚；對水瓶來說，世俗名利沒那麼重要，也不喜歡諂媚、討好別人，不能融入的圈子就不強求，只想安穩過好自己的生活。

2、金牛座

金牛座的人向來腳踏實地，不愛浮誇，有些位置雖然看起來光鮮亮麗，只要他們稍微努力一點就能夠到達，但金牛知道，一旦坐上了，背後就必須承受別人不用承受的痛苦，而且野心太大，反而容易失去初衷，金牛不願意讓自己活得太累、太緊繃，所以選擇適可而止，平淡自在地過生活。

3、天秤座

天秤座在年輕時可能肆意猖狂，但隨著閱歷增加，他們逐漸懂得「欲望無限」的可怕和「守住初心」的珍貴，有些成績雖然只要想做就一定能做到，但卻必須付出太多，可能是健康或尊嚴，越高的位置責任就越重，天秤並不奢望大富大貴，於是學會收斂，懷著一顆淡泊名利的心，自由灑脫、隨心所欲地活。

(中時新聞網)