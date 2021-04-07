北彰設50個民生供水站，彰化縣消防局第一大隊消防水車也投入「救水」大作戰。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

降雨量創下56年來罕見新低，北彰實施自來水供5停2，7日停水第2天，造成不便現象已經湧現，除了一些餐廳、影料店停業，自來水公司設置50處臨水取水站，第1天供水175噸、第2天載衝倍，消防水車也投入救水大作戰，消防局第一大隊統計，來回奔波供應3條路線、13供水站和3所學校廚房都跑了4、5輪。

「趕快下雨吧！不要讓旱象再擴大了」已經是所有人共同的心聲，停水邁入第2天，不少人都有從備戰，進入緊急窘迫之感，買桶子，排隊取水的人增加了，卻要到明天中午以後才可能復水。

彰化縣消防局從打火救災，水箱車也被動員投入「救水」，彰化縣第一大隊統計，一共調度4分隊消防車輛為送水專用車，配合自來水公司人員補充供水站民生用水，彰化藝術高中、泰和國、大成國小，第1天送水60公噸，3條路線總共13站供水地點，大水塔1.5公噸，來回巡視4天、5輪，送水也多達30公噸了。

北彰仰賴台中系統每日供水8萬公噸，自來水公司統計，第1天下來，連同消防局支援，已出動35車次提供加水站175公噸，還載水給工業區160公噸，這才開始，旱象再不解，困難才正要開始。

除了消防局支援6輛水車協助台水公司臨時供水站、學校及醫療機構送水；警察局由彰化、和美分局所屬各分駐所編排巡邏勤務，臨時供水站原則每兩小時巡簽1次。

彰縣府表示，分區供水範圍或加水站位置有不明瞭之處，可撥1910免付費電話洽詢，停水期間儘量避免洗衣清潔及大量用水以落實節約用水。另外，彰化市水資源回收中心、二林鎮汙水處理廠及鹿港福興水資源回收中心等3處放流水已開放供民眾作為次級用水及消防救災使用，經統計至目前已取用約1600噸。

北彰設50個民生供水站，彰化縣消防局第一大隊消防水車也投入「救水」大作戰。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

北彰設50個民生供水站，彰化縣消防局第一大隊消防水車也投入「救水」大作戰。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )