司法院與法務部今天公布第二波涉和富商翁茂鍾不當接觸的調查報告，監察院司獄委員會召集人蔡崇義今天表示，若有移送到監院的案子，一定會分案徹查；沒移送到監院者，則會觀察原機關懲處情況是否得宜，再決定是否接手續查。

經司法院與法務部這3個月來，全面清查曾與富商翁茂鍾有不當接觸的法官、檢察官後，今天公布第二波調查，認定前大法官蔡清遊、26名法官有違失，其中法官鄭小康移送監院，另包含前法務部長曾勇夫等4名檢察官及10名調查官有違失。

對於司法院與法務部提的第二波報告，監察院司獄委員會召集人蔡崇義說，基於院際間互相尊重原則，若司法院、法務部有移送到監察院的案子，一定會進行徹查。

日前監院已針對翁茂鍾案分四組調查，蔡崇義指出，司獄委員會14日開會時，會把移送到監院的個案進行分案程序，審視今天司法院、法務部公布案情內容，應會由監委高涌誠、王美玉的小組進行調查。

蔡崇義說，至於沒移送到監院、但被認定有違失者，司法院與法務部仍會將調查報告與相關資料送到監院，未來會視原機關處理的情況，再決定監院是否接手續查。

如今司法院與法務部已公布第二波名單，但內政部警政署遲未提出高階警官涉和翁茂鍾不當宴飲的調查報告，蔡崇義表示，監院也將發函給行政院，催促政院督導該案的調查進度，勿一再拖延。

(中時 )