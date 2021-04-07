芬蘭企業家彼得·維斯特巴卡（Peter Vesterbacka）希望得到中國大陸的支持，修建一條穿越芬蘭灣的海底隧道，如果成功，將可完成芬蘭到愛沙尼亞的快速鐵路。不過，這位芬蘭企業家必須克服波羅的海國家與北京日益擴大的政治分岐。

維斯特巴卡的名字也許不是很多人聽說過，但是他的作品絕對家喻戶曉，那就是手機遊戲「憤怒鳥」，這款遊戲下載量超過40億次，很長一段時間一直是「最暢銷手機遊戲」， 其他周邊同樣受歡迎，包括2部長篇動畫電影，還有各種紀念商品。

現在，「憤怒鳥之父」要開創一個完全不同的事業，他打算要改善整個國家的交通，希望建立一條從芬蘭到愛沙尼亞的隧道，這將是歐洲的主要基礎設施的一環。

芬蘭與愛沙尼亞兩國隔著芬蘭灣，兩國的首都還剛好南北相對，位在芬蘭灣北邊的是芬蘭首都赫爾辛基，而芬蘭灣南邊的是愛沙尼亞首都塔林，赫爾辛基與塔林的直線距離為78公里，說近不近，但說遠也不遠。

兩國政府其實早就討論過海底隧道的可能性，如果真能建成，行程縮短至20分鐘，如今只能依靠渡輪，則需花費2個小時。

維斯特巴卡對《南華早報》表示，他知道中國鐵路集團具有建造100公里海底隧道的能力，因此才希望得到大陸的協助。

真正的困難不在技術上，而在政治障礙，甚至維斯特巴卡也無法解決。在愛沙尼亞，對中國大陸的政治反感正在迅速上升，並且延伸到另外2個波羅的海國家：拉脫維亞和立陶宛。

3國對中國持懷疑態度有多重原因，首先與疫情有關，大流行的起源地，產生了較負面的觀感。再來是他們並不知道大陸資金的企圖，3國在本週發表了一項聯合聲明，要求進行「獨立的分析和評估，調查大陸資金是否會對歐洲鐵路計畫造成影響。」

維斯特巴卡對此不以為然，他認為，由於多數股權仍保留在歐洲手上，實在想不出來中國資本會有什麼危險，他說：「我知道中美之間正在發生一場戰爭。而且我認為歐盟不應接邊，只要介於兩者之間就好。當然，包括芬蘭、愛沙尼亞、德國、中國、美國在內的每個國家，都以自己最大的利益為優先，凡事都要小心謹慎。」

「但是我想不出來可能發生的最糟糕的事情會是什麼？就算一言不合，難道中國人會跑過來封閉隧道？還是他們把整段隧道搬走？」

不過，波羅的海的反中情緒頗高，比如愛沙尼亞的情報局的發言人指出，大陸公司財務不透明，在過去也有財報違規的紀錄，並且擔心中國大陸「會將這些投資，用於影響其他國家政策，朝著對自己有利的方向發展。」

同樣的，愛沙尼亞公共行政部長雅克·阿布（Jaak Aab）去年也表示，他希望該計劃能被否定，理由可以用「環境、經濟和國家安全」等原因。

另一個波羅的海國家-立陶宛，也是反中國家，理由包括「經濟失衡」。外交事務副部長埃迪吉烏斯·梅盧納斯（Edigijus Meil​​unas）告訴《南華早報》：「僅以立陶宛與中國大陸的貿易數據為例：儘管我們試圖建立互利的經濟合作，但仍然顯示出巨大的失衡。中國大陸在立陶宛的貿易夥伴名單中排名第20。」

立陶宛最近還出於國家安全的考慮，阻止了一家大陸國營公司「同方威視」(Nuctech，成立於1997年的國有安檢產品公司，由大陸清華大學經營)向3座國際機場提供安檢設備。梅盧納斯說「這擔憂是正確的。」

第3個波羅的海國家-拉脫維亞也是如此。拉脫維亞外交部高級官員對此表示贊同，儘管「擔心中國試圖透過17 + 1分裂歐盟」的說法過於誇張，但他們也不希望中國大陸對波羅的海國家介入過多。

里加史特拉金大學(Rīga Stradiņš University)中國研究中心主任里別爾齊納·塞倫科娃(Una AleksandraBērziņa-Čerenkova) 坦承，對於俄羅斯的戒心，也連帶影響對中國崛起的觀感，​而且中國在掘起過程中，所說的宣傳詞使波羅的海三國不放心。

塞倫科娃解釋，北京沒考慮到各個國家的細微差別，他們總愛說「與東歐的合作，起到東歐和中國之間的社會主義聯繫作用」，顯然對於中國而言，他們以為社會主義是東歐的共通歷史語言，然而「這是錯誤的，因為社會主義不一定是本土的，在這裡(波羅的海三國)，是被(蘇聯)強加的。」

回頭說「憤怒鳥之父」維斯特巴卡的看法，他對如此複雜的政治局勢不解，而且感到精疲力盡，但稱自己是「永遠的樂觀主義者」。他相信這項開案能夠人們團結在一起，而不是引起仇恨與對立。

維斯特巴卡說：「也許是我太天真，但我真的認為，一件顯而易見帶來助益的事，對大家都有幫助。而且我認為進行溝通交流，絕對比孤立、相互無視來的要好得多。」

(中時新聞網)