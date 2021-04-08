台股加權指數8日開在16,786.56點，呈現小跌，權王台積電（2330）開在606元，下跌4元，大立光（3008）將開法說會，股價開平盤3,000元，但隨即跌落3,000元關卡之下，大型權值電子股走勢疲弱，賣單持續調節，台股指數在盤下震盪。

美國四大指數7日呈現平盤震盪走勢，聯準會釋出的最新貨幣政策會議紀錄強調央行會耐心等待升息時機，帶動標準普爾500指數略微走揚、再次創下歷史收盤新高紀錄。

道瓊工業平均指數4月7日上漲0.05％（16.02點）、收33,446.26點。那斯達克指數下跌0.07％（9.54點）、收13,688.84點。費城半導體指數上漲0.01％（0.36點）、收3,266.46點。

統一投顧指出，台股7日收盤再創歷史新高，指數持續沿著五日均線走揚，技術指標持續轉佳。目前全球疫情逐漸趨緩，加上美國聯準會（FED）維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。

考量台股3月營收將陸續公布且隨即重量級法說登場，加上第一季的財報利多加持，有助推升台股再創新高。選股可留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、水泥、面板相關、記憶體、銅箔及板卡等族群。

(工商 )