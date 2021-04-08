台電核一廠去年底傳出工人不慎挖破冷卻水管，引核安疑慮。據了解，核一廠於2018年12月6日除役，台電核能後端營運處委外進行「核一廠除役土壤DCGLs評估技術服務案」，去年12月21日施工包商在核一廠核島區的西南角挖斷冷卻水管線。

今（8）日上午新北市長侯友宜出席板橋轉運站啟用典禮，媒體詢問侯友宜市府是否有接獲通報？他表示，台電有一定的機制與流程讓大家知道，核安永遠是最重要的，所以核安監督委員會就此事詳細去了解。

(中時 )