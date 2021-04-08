核一廠傳挖破冷卻水管 侯：核安監督委員會詳細去了解 10:492021/04/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席板橋轉運站啟用典禮。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電核一廠去年底傳出工人不慎挖破冷卻水管，引核安疑慮。據了解，核一廠於2018年12月6日除役，台電核能後端營運處委外進行「核一廠除役土壤DCGLs評估技術服務案」，去年12月21日施工包商在核一廠核島區的西南角挖斷冷卻水管線。 今（8）日上午新北市長侯友宜出席板橋轉運站啟用典禮，媒體詢問侯友宜市府是否有接獲通報？他表示，台電有一定的機制與流程讓大家知道，核安永遠是最重要的，所以核安監督委員會就此事詳細去了解。 民進黨打不過侯友宜 資深媒體人憂台中慘了 網：我相信她 抗衡陸 日美將推印太版一帶一路 (中時 ) #核一廠 #核安 #冷卻水 #台電 #除役 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法院已駁抗告 台電：中市府違法濫權 16:192021/04/07 生活 《電腦設備》緯穎攜英特爾搶啖雲端與邊緣應用商機 09:272021/04/07 財經 CVC提200億美元收購建議 東芝股價漲停 22:322021/04/07 財經 史話》專欄反響／富爭議性的張憲義事件（陳大權） 09:062021/04/07 兩岸史話 維也納會議 伊核僵局現轉機 04:102021/04/08 國際大事 國民黨中常會默哀太魯閣號事故 江啟臣批蔡政府官僚殺人 15:212021/04/07 政治 供電安全夢碎的開始 04:102021/04/08 時論廣場 陸製造業國家隊 蘇粵挑大梁 04:102021/04/07 全球財經 有效健腦防失智！試試最不花錢又個人化的好方法 05:132021/04/08 健康 環保署修正發布毒管法規費收費標準 21:552021/04/07 財經 科學家新視野－國內再生水產業現況與展望 04:102021/04/08 專題周報 政治熱門新聞 太魯閣號事故50死 侯友宜不忍了開第一槍 - 政治 陳柏惟超扯質詢再現 網抓包根本和林佳龍在演戲 對話內容曝光 - 政治 敢去中國化？高金素梅提一事跨時空打臉蔡英文 文化部長急拉人擋槍 - 政治 扁馬蔡時期重大事故比一比 朱學恒神回一句 - 政治 民進黨打不過侯友宜 資深媒體人憂台中慘了 網：我相信她 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。