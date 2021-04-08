目前政府《採購法》有重大漏洞！立委邱臣遠指出，太魯閣號事故肇事廠商李義祥違反《採購法》卻未停權；且李義祥之前雖曾經遭停權，解除列管後內政部資料上也查不到，無良廠商還能借屍還魂變成分包商，危害公共安全甚鉅。

行政院公共工程委員會主委吳澤成8日赴立法院交通委員會專題報告並備質詢。他在報告中提及，分包商擔任工地主任此事違法，但「本案內政部建置的工地主任系統未能發現上情」。

立委邱臣遠表示，交通部8日赴立法院交通委員會的專題報告上說，目前還有3處施工中工程，邊坡上方有重型機具入侵之虞；公共工程委員會的報告也說，查訪「鐵路行車安全改善六年計畫」施工中的7件工程，發現1件工程瀕臨鐵道但沒有設置隔離設施。顯然承包廠商的施工品質要放大檢視。

邱臣遠質疑，為何李義祥違反《採購法》卻未停權？此外李義祥擔任老闆的義祥工業社曾經因為圍標而被法院判決有罪，停權1年（2009.03.10至2010.03.09），但是解除列管後的不良廠商就無法查到違法，紀錄明顯欠缺後續追蹤。到底是哪個單位要負責提報不良廠商？是行政院公共工程會？是承辦人？或是招標單位？為何不良廠商負責人仍可透過分包借屍還魂變成工地主任？

邱臣遠表示，目前政府《採購法》3大漏洞，包括不良廠商負責人應納入列管，避免借屍還魂；工程會應主動登錄不良廠商，而非被動接受通報；得標廠商的分包商應該要建立稽核機制。他要求工程會1個月內提出修法評估報告。

(旺報 )