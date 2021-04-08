台鐵太魯閣號事故中，直接衝撞工程車的第8節車廂死傷最為慘重，終於在7日凌晨移離清水隧道，車體也因遭劇烈撞擊，嚴重變形、支離破碎。國民黨立委葉毓蘭建議，應該把第8節車廂放在228公園當紀念碑，提醒政府人命不能這麼不值錢。

第8節車廂共釀成27死，6日進行拖離作業前，人員特別燒香拜拜祈求工程能夠順利平安，最終在7日凌晨將車廂移出隧道，而車廂也因重擊支離破碎，幾乎成了廢鐵，目前暫放在花蓮仁和車站。

葉毓蘭今（8）日在臉書指出，該車廂是在台灣服役剛滿五年的TEMU1000型電聯車，也是政府應作為而不作為，上下交相賊的鐵證；而50條人命，灰飛煙滅，很快就會被遺忘。

因此葉毓蘭建議，應該把這節車廂永久保存，放在距離總統府、行政院、監察院最近的228公園，做為提醒政府台灣人的人命不能這麼不值錢的紀念碑。

此外，前立委陳學聖昨也在臉書指出，為了讓日後的執政者記取這次慘痛的教訓，應將該車廂保留，「永久置放在執政者眼目一定看得到的公共空間，讓日後所有的執政者，都記取這次慘痛的教訓，給國人一條安全回家的路。」

另有網友建議，「這節車廂應該立在總統府前或行政院門口」「擺在凱達格蘭大道，這樣才能提醒執政者他們該努力的方向」，但有人質疑，執政者會聽得到嗎？「過了就忘了」；也有網友提醒，要想想傷者和罹難者家屬的感受。

太魯閣號頭七樹林站鳴笛悼念 袁淳修同事不捨送別憶共識點滴

(中時新聞網)