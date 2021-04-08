屏基超商門市聘用中高齡者擔任店員，從行動支付、點數兌換等服務全都難不倒。（林和生攝）

充滿活力的招呼聲從超商傳出，這間座落於屏東基督教醫院內的超商門市，是由業者與畢嘉士基金會首創的樂齡門市，店員全由中高齡者組成，希望透過雇用發展門市中高齡者聘用，並擴大其他門市，創造熟齡人力資源再運用的可能。

根據行政院主計處統計，台灣60至64歲人口勞動參與率為36.7％，遠低於日本71.9％及南韓的62.1％，面對2025年即將到來的超高齡社會，如何運用中高齡人力資源就變得迫切。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，透過職務設計與相關輔具運用，希望能幫熟齡長輩重返社會，從事經濟性活動，不僅可以預防延緩失能、失智，肯定自我生命價值，同時也能增加社會資源，解決高齡社會勞動人力不足問題。

招募人力初期，就希望以保有長輩原有退休生活為前提，因此提供熟齡店員每日4至6小時彈性排班工時，相較一般門市，就須招募1倍以上人力才足夠；且由於多數長輩沒有服務業經驗，對3Ｃ及多元支付管道更是陌生，容易產生挫折，所以適時給予支持與鼓勵，便顯得重要。

從微波餐點、結帳集點、寄件取貨，短短幾分鐘內發生的各種任務，考驗著長輩處理能力，初期難免緊張出錯或動作稍慢，所幸在他們豐富職場經驗應對，還有親切友善的笑臉下，順利化解突發的大小狀況。

從警職退休的64歲店員胡俊富，因為喜歡嘗試新鮮事物，加入門市工作行列，他開心地說，過去賺錢是為了家用，現在則能隨心自由地分配；60歲店員邱正則分享，工作時總維持愉快心情，常在忙碌中無感於時間流逝，好像沒多久下班時間就到了。

(中時 )