太魯閣號事故發生後，國民黨立委葉毓蘭今提議將受創最重的第8節車廂不該銷毀，應留下並放在228公園旁的當紀念碑，因該處有放置台灣首座火車頭騰雲號的國立臺灣博物館，兩者能相互呼應，當政府官員行經於此，便會低頭反思，反覆確認是否有盡心盡力在預防災害發生。

太魯閣號第8節車廂共釀成27死，6日進行拖離作業前，現場人員特別燒香拜拜，祈求工程能夠順利平安，最終在7日凌晨將車廂移出，但車廂因重擊而支離破碎，幾乎成廢鐵，目前暫放在花蓮仁和車站。

葉毓蘭今前往花蓮殯儀館參與頭七法會，受訪時指出，2018年普悠瑪事件發生後，當時已對台鐵做過總體檢，但即便白紙黑字記下來，台鐵卻繼續上下交相賊，她認為政府應給50條英魂一個公道，別想著日後會發生更大風波，將此事掩蓋，這也相當考驗台灣人的記憶。

葉毓蘭說，昨天在立法院，民進黨立委有提要在事故地蓋紀念碑，但蓋在那裡根本沒人看，強調蓋在公共空間228公園的原因，是因為那邊有國立臺灣博物館，裡頭有台灣第一個火車頭騰雲號，若博物館能置放騰雲號，那228公園也可放事故紀念碑，提醒世人曾經犯過的錯，該處也離總統府、行政院、交通部很近，每當部會官員走過，就應慚愧思考，是否有盡力預防下次災害的發生。

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(中時 )